Минобороны РФ: украинские военнопленные получают медицинскую помощь и телефоны

Представители Минобороны РФ продемонстрировали условия центра содержания украинских пленных. По информации военного ведомства, солдаты живут в палатках.

Как заявили в министерстве, у всех военных есть личные спальные места. Пленные могут ходить в душ, разговаривать по телефону, отметили представители МО. Также, по их данным, солдаты получают чистое бельё и лечение.

"По прибытии военнопленных проводится первичный осмотр на наличие педикулёза, проводится подстрижка, после этого они прибывают на санитарную обработку", — сказал замглавы центра по материально-техническому обеспечению Андрей.

Ранее в ООН подтвердили сведения, согласно которым военные ВСУ издеваются над пленными российскими солдатами. Выяснилось, что они находятся под стражей и не могут связаться с внешним миром.