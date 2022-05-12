ВКС России уничтожили нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге

ВКС РФ нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области. Завод олигарха Игоря Коломойского в Кременчуге теперь не скоро начнёт функционировать.

Как сообщил советник МВД Украины Виктор Геращенко, по нефтеперерабатывающему заводу нанесли 7 ударов. Также он утверждает, что одну ракету сбили силы противовоздушной обороны.

Ранее глава Полтавской областной администрации Лунин заявлял, что по НПЗ Коломойского было нанесено четыре удара.

А по последней информации, сообщается, что от 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу — по НПЗ и другим объектам инфраструктуры.

Взрывы на Кременчугском НПЗ после ракетного удара продолжаются. Воздушная тревога во многих областях Украины.