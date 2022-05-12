Противовоздушная оборона России поражает цели в Харьковской области

Российские зенитно-ракетные комплексы работают по воздушным целям в Харьковской области в районе села Терновая, которое находится вблизи российско-украинской границы.

На видеозаписи, которую предоставил корреспондент РИА Новости, слышны звуки стрельбы из миномётов и артиллерии. Всполохи видны в небе над Терновой и городом Волчанск.

Ранее политолог Пётр Акопов заявил, что армия России будет брать Харьков и другие крупные города Украины иначе, чем Мариуполь. По мнению эксперта, Вооружённые силы РФ заблокируют Харьков, после чего уничтожат военную инфраструктуру города точечными ударами. Даже если украинские националисты забаррикадируются в городе, рано или поздно у них закончатся боеприпасы, горючее и продукты питания, отметил Акопов. Он добавил, что после окружения города российские военные смогут постепенно эвакуировать жителей.

Однако экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский намерен превратить Харьков во второй Мариуполь и сделать горожан "живым щитом".