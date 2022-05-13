Еврокомиссия предупредила о дефиците вооружений и боеприпасов

Европейская комиссия заявила о серьёзных недостатках в обороне стран. Испанские журналисты изучили документ лидеров ЕС, которые описали слабые места объединения.

Как написали в El Pais, ЕК исследовала военные расходы и выяснила, что ЕС не готов к открытой войне. Политики назвали такие уязвимости, как:

малоэффективная система ПВО,

дефицит вооружений,

проблемы с логистикой,

отсутствие сети зашифрованной связи с европейским покрытием,

слабая кибербезопасность,

недостаток боеприпасов на фоне украинского кризиса.

"ЕС сталкивается с рекордным увеличением военных расходов с окончания Второй мировой войны", — сказали власти.

Вместе с этим в ЕК предложили начать совместно приобретать оружие. Также лидеры выступили за отмену правила, согласно которому Европейский инвестиционный банк не может финансировать сферу обороны.

Ранее в Inside Over отметили, что Париж не способен противостоять Москве. По данным журналистов, французской армии необходимо больше самолётов, танков и боеприпасов.