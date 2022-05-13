Европейская комиссия заявила о серьёзных недостатках в обороне стран. Испанские журналисты изучили документ лидеров ЕС, которые описали слабые места объединения.
Как написали в El Pais, ЕК исследовала военные расходы и выяснила, что ЕС не готов к открытой войне. Политики назвали такие уязвимости, как:
"ЕС сталкивается с рекордным увеличением военных расходов с окончания Второй мировой войны", — сказали власти.
Вместе с этим в ЕК предложили начать совместно приобретать оружие. Также лидеры выступили за отмену правила, согласно которому Европейский инвестиционный банк не может финансировать сферу обороны.
Ранее в Inside Over отметили, что Париж не способен противостоять Москве. По данным журналистов, французской армии необходимо больше самолётов, танков и боеприпасов.
Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.