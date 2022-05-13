Басурин: силы РФ и ДНР "сдавливают" окружённого противника на "Азовстали"

Военные РФ и ДНР "сдавливают" противника на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и улучшают свои позиции. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, зачистки предприятия не осуществляются. Он пояснил, что войска России и ДНР уничтожают боевые точки украинских националистов.

"Сдавливание, удавка — назовём это так. Чтобы было как можно меньше у них мест, позволяющих вылезти из подвалов", — сказал Басурин журналистам.

Как отметил представитель Народной милиции, термин "зачистка" в этой ситуации нельзя использовать, ведь он предполагает спуск в подземелья. Войска РФ и ДНР, подчеркнул Басурин, сейчас занимают позиции, с которых можно тщательно контролировать территорию мариупольского завода "Азовсталь".

Ранее военный эксперт Роман Насонов заявил, что боевики, заблокированные на "Азовстали", остались без продуктов питания и лекарств, поэтому могут самоуничтожиться.