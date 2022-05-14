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Автор Дмитрий Плотников

Эксперт Скотт Риттер: Украина ещё не ощутила в полной мере мощь русской армии

Силовые структуры

Военный эксперт из США Скотт Риттер уверен, что Украина ещё не ощутила в полной мере мощь ВС РФ, потому что та не ведет войны против Незалежной, а ограничивается в спецоперации рядом точечных задач.

Эксперт Скотт Риттер: Украина ещё не ощутила в полной мере мощь русской армии

Выделенные Киеву 53 млрд долларов ставят страну и правительство к стенке, только продлевая СВО, но не меняя результатов.

По словам аналитика, США полностью оплачивает украинские военные расходы, но у той нет функционирующей экономики — они полные банкроты.

"Все, что мы делаем, это гарантируем, что Украина будет полностью уничтожена. Потому что Россия не сможет продолжать специальную военную операцию бесконечно с такими ресурсами, приходящими Украине. В какой-то момент России придется пойти на эскалацию", — отметил Риттер.

По его мнению, президент США Джо Байден намерен продолжать всё это до последнего украинца. Однако Армия РФ может "прокатиться по бандеровцам, и это произойдет за считанные дни, и не за недели".

Украина ещё не ощутила в полной мере мощь русской армии
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша скотт риттер
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