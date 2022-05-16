В Эстонии пройдут масштабные военные учения Siil 2022 с участием НАТО

С 16 мая по 3 июня в Эстонии будут проходить масштабные военные учения Siil 2022 ("Ёж 2022") с участием порядка 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из стран НАТО и партнёров военного блока.

В Главном штабе Сил обороны Эстонии рассказали, что учения запланированы на юго-востоке государства и на Центральном полигоне. В них будут задействованы пехотные бригады, подразделения киберкомандования, командования специальных операций, службы тыла, члены военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"), ВВС, ВМС и отряды НАТО.

"Цель военных манёвров — проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы", — сообщается на сайте штаба.

Ранее учения Siil на территории Эстонии проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.

4 мая в ВС Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. Во время учений военные отработали приведение в боевую готовность и марш в назначенные районы.