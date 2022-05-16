Замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин пока не стал комментировать информацию, что с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, вышли и сдались в плен 9 человек.
Он призвал не мешать проведению специальной операции подобными вопросами.
"Идет специальная операция. И как она закончится, и успех этой спецоперации — один из залогов [ее успеха состоит в том], что об этом, давайте, пока не будем говорить. Придет время, и вы все узнаете — количество, как это произошло. Если они начинают сдаваться в плен, как мы говорим, тем самым прекращаются боевые действия, и город полностью переходит на мирную жизнь. Давайте не мешать этому процессу", — ответил Басурин на соответствующий вопрос.
Сегодня Мариуполь полностью находится под контролем объединённых сил ВС РФ и ДНР. Остатки группировки ВСУ и националистов "Азова"* заблокированы на территории промзоны меткомбината "Азовсталь".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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