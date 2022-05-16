Военнослужащий ДНР: боевики "Азова"* сдаются в плен в надежде на репатриацию

Под белым флагом с территории металлургического комбината "Азовсталь" вышли несколько украинских силовиков. Донецкий военнослужащий с позывным "Фидель" прокомментировал массовую сдачу в плен со стороны противника и отметил, что дальнейшая перспектива нахождения в подземельях "Азовстали" стала для них негативной. Офицер подчеркнул, что не стоит надеяться на то, что радикалы поменяли свои взгляды.

"Все попытки выторговать себе свободу, давя на мировую общественность, не увенчались успехом, и боевики это осознали", — заявил "Фидель" в беседе с "МК".

Он отметил, что представителям нацбата "Азов"* неоднократно предлагали добровольно сложить оружие, гарантируя обращение, которое предусматривает Женевская конвенция. Им будет предоставлена необходимая медицинская помощь, после чего боевики смогут вернуться на родину.

"Иными словами, мы фактически без суда отпускаем весь этот преступный элемент, принимая условия, что они — не военные преступники, которые должны понести наказание, а обычные военнопленные. Это еще одна причина, по которой нацбатовцы решили вылезти на поверхность", — заключил офицер.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.