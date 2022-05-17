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Автор Антон Уткин

Украинский пограничник: "азовцы"* восемь лет грабили, убивали и насиловали

Силовые структуры

Сложивший оружие украинский пограничник рассказал о зверствах боевиков нацбатальона "Азов"*. Свои "подвиги" националисты снимали на видео и распространяли в соцсетях.

Украинский пограничник: "азовцы"* восемь лет грабили, убивали и насиловали

Видео с допросом пленного украинского пограничника Александра Червакова опубликовал Telegram-канал RT. По словам молодого человека, солдаты армии Украины регулярно получали фото- и видеосвидетельства зверств националистов в виде рассылок в мессенджерах.

"Я не смотрел все фотографии. [Сообщения] от этих групп приходили всем моим друзьям. Там есть ещё хуже. Группы с изнасилованием людей… женщин… как бьют детей. Как всё это делают нацбаты с мирными людьми, военными, пленными", — рассказал Черваков.

Мужчина признался, что даже знание, какими садистами являются сослуживцы, не останавливало остальных солдат ВСУ.

"Платили нормально, именно из-за этого туда [в армию] и шли люди", — объяснил бывший пограничник.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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