Сложивший оружие украинский пограничник рассказал о зверствах боевиков нацбатальона "Азов"*. Свои "подвиги" националисты снимали на видео и распространяли в соцсетях.
Видео с допросом пленного украинского пограничника Александра Червакова опубликовал Telegram-канал RT. По словам молодого человека, солдаты армии Украины регулярно получали фото- и видеосвидетельства зверств националистов в виде рассылок в мессенджерах.
"Я не смотрел все фотографии. [Сообщения] от этих групп приходили всем моим друзьям. Там есть ещё хуже. Группы с изнасилованием людей… женщин… как бьют детей. Как всё это делают нацбаты с мирными людьми, военными, пленными", — рассказал Черваков.
Мужчина признался, что даже знание, какими садистами являются сослуживцы, не останавливало остальных солдат ВСУ.
"Платили нормально, именно из-за этого туда [в армию] и шли люди", — объяснил бывший пограничник.
* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".