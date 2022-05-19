Корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщает, что накануне, 18 мая, при наступлении темноты, около 21:00 националист Святослав Паламар, с позывным "Калина" вышел с завода "Азовсталь" и сдался.
"Вышел по странному совпадению на взвод Люгера — это ребята, которые в микрорайоне "Восточный" просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении и их снабжали по тросу, перекинутому между домами с помощью дрона. Сейчас с Калиной занимаются", — заявил военкор, ссылаясь на свои военные источники.
Напомним, Святослав Паламар "Калина" является заместителем командира полка "Азов"*. Имеет звание капитана. Стал особо известен после ряда видеороликов с подземелья металлургического комбината.
Ждём подтверждения информации и все подробности.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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