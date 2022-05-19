Замглавы МВД Украины Енин: против киевского режима ведётся партизанская война

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, на территориях, подконтрольных Киеву, имеются случаи "диверсионной деятельности", направленной против украинских войск. В частности, он отметил, что в тылу идёт партизанская война.

"Я хотел бы подчеркнуть, что в тылу продолжается своя, можно сказать, партизанская война", — отметил Енин в эфире телеканала "Украина 24" 19 мая.

Чиновник добавил, что в течение последних двух недель задержаны "диверсионная группа" и 43 человека, участвовавших в "диверсионной деятельности".

Напомним, что на территории Украины продолжается специальная военная операция ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.