По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, на территориях, подконтрольных Киеву, имеются случаи "диверсионной деятельности", направленной против украинских войск. В частности, он отметил, что в тылу идёт партизанская война.
"Я хотел бы подчеркнуть, что в тылу продолжается своя, можно сказать, партизанская война", — отметил Енин в эфире телеканала "Украина 24" 19 мая.
Чиновник добавил, что в течение последних двух недель задержаны "диверсионная группа" и 43 человека, участвовавших в "диверсионной деятельности".
Напомним, что на территории Украины продолжается специальная военная операция ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.
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