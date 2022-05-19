Военкор Сладков о пленных женщинах с "Азовстали": "Снайперши или медсёстры?"

Известный журналист и военный корреспондент Александр Сладков рассказывает о спецоперации по сдаче в плен националистического батальона "Азов"* и боевиков ВСУ с "Азовстали" в Мариуполе.

Теперь военкор рассказывает, сколько вышло с металлургического комбината женщин. В материале Сладкова информация, кто они и как туда попали.

Статистика женщин-военных нацгвардии и членов "Азова"*, находящихся в плену корреспонденту пока не известна. Но по имеющимся наблюдениям их примерно сто.

Находиться взаперти женщинам тяжелее, чем мужчинам (санитарные особенности, склонность к паническим атакам и т. д.). Они сидят отдельно и более плотно по количеству.

"Кто они, эти дамы, сдающиеся в плен? Навряд ли полевые жены — тех бы давно уже вывели с гражданскими лицами. Снайперши? Да не так уж их много на фронте. Скорее всего медсёстры, служащие строевых и финансовых частей, вынужденно следующих за своими штабами с позиции на позицию, а потом в плен", — сообщает военкор.

Сладков задаётся вопросом: что ж военные (а тем более, офицеры) не вывели женщин в первую очередь?

"Мне кажется это некомильфо", — подытожил журналист.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.