Президент Украины Владимир Зеленский не всегда делает адекватные и выверенные заявления.
19 мая он заявил, что победа будет стоить Украине десятки тысяч жизней.
"Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая, как мы получили Независимость в 1991 году. Или — на сотню лет, учитывая предыдущую нашу историю", — сказал украинским студентам лидер Незалежной.
Так он подтвердил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что Запад будет воевать с Российской Федерацией "до последнего украинца".
А меж тем, всё больше солдат ВСУ отказываются выполнять боевые задачи. У них нет подкрепления, нет тяжелой техники для прикрытия. Сейчас их отправляют на верную смерть.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.