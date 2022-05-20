Артиллеристы 100-й бригады Народной милиции ДНР открыли огонь по танкам противника в одном из районов боевых действий в ходе спецоперации. Судя по видеокадрам, экипаж бронетехники ВСУ оказался в замешательстве из-за неожиданной артиллерийской атаки.
На видео отчётливо видно, как один из украинских танков попытался спрятаться между деревьев, однако артиллерийский снаряд попал в броню. Члены экипажа другого танка даже не попытались спасти своих товарищей из горящей бронемашины. Они набрали скорость и выехали из лесополосы.
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