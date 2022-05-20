Бойцы НМ ДНР нанесли удары по танкам ВСУ, экипаж противника в замешательстве

Артиллеристы 100-й бригады Народной милиции ДНР открыли огонь по танкам противника в одном из районов боевых действий в ходе спецоперации. Судя по видеокадрам, экипаж бронетехники ВСУ оказался в замешательстве из-за неожиданной артиллерийской атаки.

Уничтожение танка ВСУ артиллерией 100-й бригады армии ДНР.

На видео отчётливо видно, как один из украинских танков попытался спрятаться между деревьев, однако артиллерийский снаряд попал в броню. Члены экипажа другого танка даже не попытались спасти своих товарищей из горящей бронемашины. Они набрали скорость и выехали из лесополосы.