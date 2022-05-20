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Автор Юлия Миленина

Шойгу: киевский режим пытается достичь кратковременных успехов, терпя поражение

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины терпят неудачи в ходе боевых столкновений. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу: киевский режим пытается достичь кратковременных успехов, терпя поражение

Выступая на заседании коллегии Минобороны РФ, он отметил, что Киев пытается выдать кратковременные успехи украинской армии за крупные победы.

"Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", — рассказал Шойгу.

Ранее министр объявил о нарастающих военных угрозах у западных границ России. По его словам, заходы кораблей США в Балтийское море приобрели систематический характер.

Комментируя ситуацию в Донбассе, Шойгу подчеркнул: российские военные совместно с бойцами из ДНР и ЛНР расширяют контроль над территориями Донецкой и Луганской народных республик. Как пояснил глава Минобороны, операция по освобождению ЛНР близится к завершению.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина сергей шойгу
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