Продолжается процесс сдачи в плен боевиков нацбатальона "Азов"* и военных ВСУ с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Вслед за командиром морпехов майором Сергеем Волыной вышел его соратник, замкомандира националистического формирования майор Святослав Паламар с позывным "Калина".
Об этом сообщает корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.
"Калына вышел с Азовстали! Сдал оружие — личный автомат и пистолет…" — пишет репортёр "Первого".
Напомним, Святослав Паламар является замкомандира батальона "Азов"*. Имеет звание капитана. Стал особо известен после ряда видеообращений из подземелья меткомбината.
Официальной информации по выходу командиров националистов пока нет.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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