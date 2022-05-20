Куксенкова: "Калина вышел с "Азовстали" и сдался в плен"

Продолжается процесс сдачи в плен боевиков нацбатальона "Азов"* и военных ВСУ с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Вслед за командиром морпехов майором Сергеем Волыной вышел его соратник, замкомандира националистического формирования майор Святослав Паламар с позывным "Калина".

Об этом сообщает корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.

"Калына вышел с Азовстали! Сдал оружие — личный автомат и пистолет…" — пишет репортёр "Первого".

Напомним, Святослав Паламар является замкомандира батальона "Азов"*. Имеет звание капитана. Стал особо известен после ряда видеообращений из подземелья меткомбината.

Официальной информации по выходу командиров националистов пока нет.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.