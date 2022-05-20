Ходаковский: "Боевики перед выходом уничтожают взрывчаткой нечто для них ценное"

Командир и основатель донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказывает о процессе сдачи в плен боевиков "Азова"* и нацгвардии с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Комбат с позывным "Скиф" говорит, что сегодня, в пятницу, 20 мая, из подземелий металлургического комбината выходят последние группы националистов.

"Последние группы противника перед тем, как выйти, уничтожают нечто для них ценное с использованием взрывчатки. Мы слышим звуки взрывов и наблюдаем вспышки и дым — не хотят, чтобы "это" попало к нам в руки", — сообщает Ходаковский.

Ранее он заявил, что в пятницу с территории промзоны "Азовстали" вышло 414 человек. Всего из бункеров меткомбината сдались в плен около 2300 человек противника.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.