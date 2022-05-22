Спецназ "Отважных" выбил боевиков ВСУ с позиций в зоопарке

Стремительное наступление группировки "О" российских войск на Лиманском направлении продолжается. Спецназ "Отважных" захватывает одну за другой позиции ВСУ. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

В этом раз наши бойцы сильно удивились, когда обнаружили, что националисты обосновались не в школе или детском саду, как они обычно это делают, а в самом настоящем зоопарке или, возможно, на ферме.

Боевики из 79-й отдельной штурмовой бригады ВСУ были вынуждены спешно отступить, а после себя оставили военную форму, флаги, нацистские послания и очень много мусора. Интересно и то, что патроны они хранили в ведре с шурупами.