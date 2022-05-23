В воскресенье, 22 мая, Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью кассетных боеприпасов обстреляли село Белозёрка в Херсонской области.
Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки погибли два человека, включая 14-летнего подростка. Около 10 жителей получили ранения различной степени тяжести.
"Накануне украинские националисты с направления Николаевской области произвели преступный обстрел населённого пункта Белозёрка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня "Ураган", — подчеркнули в ведомстве.
В общей сложности подразделения ВСУ выпустили восемь неуправляемых ракет. На месте происшествия работают сотрудники военной полиции и инженеры. Они проверяют местность на наличие неразорвавшихся снарядов и других опасных предметов.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области ликвидировали агента Службы безопасности Украины (СБУ). Он планировал применить боевую гранату Ф-1.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.