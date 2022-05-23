ВСУ могут оставить Светлодарск в Луганской области без боя. Такой шанс существует, считает журналист и блогер Юрий Подоляка.
Эксперт пишет, что в воскресенье ночью ВСУ взорвали мост на реке Лугань, а несколько дней назад подорвали дамбу Мироновского водохранилища, когда к нему начали подходить части народной милиции ЛНР.
По сообщениям местного населения, из Светлодарска всю ночь шла эвакуация. Однако пока неясно, кого и в каком объеме эвакуируют, добавил блогер.
Он также выразил надежду, что Светлодарск, как и Троицкое будет оставлен без боя (в виду угрозы окружения в нем частей ВСУ) и таким образом избежит участи других городов Донбасса.
Ранее появились сообщения о начале решающих боёв за Авдеевку в ДНР.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.