Подоляка: есть шанс, что ВСУ оставят Светлодарск без боя

ВСУ могут оставить Светлодарск в Луганской области без боя. Такой шанс существует, считает журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт пишет, что в воскресенье ночью ВСУ взорвали мост на реке Лугань, а несколько дней назад подорвали дамбу Мироновского водохранилища, когда к нему начали подходить части народной милиции ЛНР.

По сообщениям местного населения, из Светлодарска всю ночь шла эвакуация. Однако пока неясно, кого и в каком объеме эвакуируют, добавил блогер.

Он также выразил надежду, что Светлодарск, как и Троицкое будет оставлен без боя (в виду угрозы окружения в нем частей ВСУ) и таким образом избежит участи других городов Донбасса.

Ранее появились сообщения о начале решающих боёв за Авдеевку в ДНР.