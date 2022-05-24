Украину вооружают 70-летними шведскими пистолетами-пулемётами

Украинские военные и боевики нацбатов получили на вооружение из Швеции 9-мм пистолеты-пулемёты Carl Gustaf M/45. Согласно информации, данный вид оружия разработали ещё в1944 году.

Таким образом, Carl Gustaf M/45 уже более 70 лет. Согласно предположениям, оружие могло долгое время находиться на складах шведских военных, но после начала масштабной кампании по отправке помощи Украине, переброшены на территорию Незалежной.

"Carl Gustaf M/45 серийно выпускались в Швеции до 1964 года, всего было произведено 300 000 единиц. Непосредственно шведская армия их эксплуатировала до середины 90-х годов. Затем сохранившиеся экземпляры были отправлены на хранение", — пишет "Российская газета".

Сколько точно подобных пистолетов-пулемётов получила Украина неизвестно. Как и то, в каком количестве были поставлены боеприпасы к "раритетному" оружию.