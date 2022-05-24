По словам политолога Сергея Михеева, иерархия в рядах украинской армии построена таким образом, что воевать могут только простые солдаты, а националистов Киев считает "сверхлюдьми". Эксперт отметил, что во время сдачи в плен с "Азовстали" рядовые военные выглядели измученными. Однако внешний вид боевиков националистического батальона "Азов"* значительно отличался.
"Когда пошли вот эти "азовцы"*, то это были откормленные рожи, вполне себе благополучные пузики, те еще хомяки, что называется. Что подтверждает версию того, что они там на самом деле выполняли роль "заградотрядов"", — отмечает политолог в беседе с "Военным делом".
Несмотря на свою якобы твёрдую идеологическую позицию, националисты не стали подрывать себя вместе с боеприпасами в подземельях "Азовстали", чтобы погибнуть как "герои", а решили сдаться в плен.
"Это тоже урок всем, кто любит внешние понты", — подчёркивает политический аналитик.
*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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