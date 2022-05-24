Российские военные сознательно замедляют темп спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ, он пояснил, что это необходимо для безопасной эвакуации гражданского населения по гуманитарным коридорам.
"Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", — отметил Шойгу.
Он также добавил, что Вооружённые силы РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться люди. Министр подчеркнул: выявленные огневые позиции и военные объекты ВСУ поражаются с помощью высокоточного оружия.
Ранее сообщалось, что армия РФ уничтожила крупный склад снарядов к американским гаубицам М777 на Украине.
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