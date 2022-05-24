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Автор Евгения Васильева

Оппозиция Греции: правительство скрывает поставки тяжёлого вооружения на Украину

Силовые структуры

Члены оппозиционной партии Греции Коалиция радикальных левых сил подписали документ, согласно которому власти страны передают Киеву тяжёлые вооружения и умалчивают об этом. Действиями лидеров возмутились политики Тодорис Дрицас и Йоргос Ципрас, бывший министр иностранных дел республики Йоргос Катрунгалос.

Оппозиция Греции: правительство скрывает поставки тяжёлого вооружения на Украину

"Министр обороны США Остин сказал, что "многие страны объявили о новых безвозмездных поставках артиллерийских систем и боеприпасов, в том числе Италия, Греция". Мы, таким образом, были проинформированы министром третьей страны, что наша страна заявила об отправке на Украину новых тяжёлых вооружений", — подчеркнули политики.

При этом правительство не сообщало парламенту и народу о подобной военной помощи Киеву, отметили Дрицас и Ципрас. Ещё они сказали, что оказание силовой поддержки Украине опасно для граждан Греции. Также политики направили срочный запрос в МО страны с требованием проинформировать население о поставках вооружений.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы сша греция турция украина ллойд остин
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