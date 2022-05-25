ВСУ завезли "Урал" взрывчатки для подрыва дамбы под Светлодарском

Боевики ВСУ совершили как минимум одну неудачную попытку подрыва дамбы Мироновского водохранилища под Светлодарском. Об этом рассказал военный корреспондент Игорь Жданов, который сообщил в своём телеграм-канале подробности взятия города.

Во вторник, 24 мая, российские военные заняли Светлодарск. ВСУ оставили город без боя и отступили на Артёмовск. Люди встречали наши войска с цветами и гимном России, пишет репортёр.

Однако, по словам местных жителей, после отступления украинские военные завезли "Урал", забитый взрывчаткой, на дамбу Мироновского водохранилища. Если со второй попытки плотину удастся подорвать, то до села Луганское дойдёт волна в 10 метров.

Военкор также добавил, что с предприятия не могут выйти сотрудники Углегорской ТЭЦ (под Светлодарском). Их не выпускает пулемётчица ВСУ.