Стрелков: "Медведчука просто надо было повесить"

Арестованный Киевом Виктор Медведчук должен быть повешен за дезинформирование Москвы.

Об этом сообщил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

"Это такая мразь, которую за соучастие в дезинформировании российского руководства не то что выменивать на каких-то "азовцев"*, его просто надо было повесить. Знаете, агент-двурушник. Конечно, в первую очередь, он работал на себя", — заявил экс-командир.

По его словам, он работал с такой категорией людей, но они были презираемы всеми и кончали плохо. В Чечне их или боевики убивали, или российские войска "с ними были не очень вежливы", говорит Стрелков.

Подытоживая, он отметил, что Медведчук пытается нажиться, продавая всех и вся.

"Ценностей у него не то что ноль, а в огромный минус", — подчеркнул экс-министр обороны ДНР.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.