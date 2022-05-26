Арестованный Киевом Виктор Медведчук должен быть повешен за дезинформирование Москвы.
Об этом сообщил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
"Это такая мразь, которую за соучастие в дезинформировании российского руководства не то что выменивать на каких-то "азовцев"*, его просто надо было повесить. Знаете, агент-двурушник. Конечно, в первую очередь, он работал на себя", — заявил экс-командир.
По его словам, он работал с такой категорией людей, но они были презираемы всеми и кончали плохо. В Чечне их или боевики убивали, или российские войска "с ними были не очень вежливы", говорит Стрелков.
Подытоживая, он отметил, что Медведчук пытается нажиться, продавая всех и вся.
"Ценностей у него не то что ноль, а в огромный минус", — подчеркнул экс-министр обороны ДНР.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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