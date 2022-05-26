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Автор Элиза Ибрагимова

Боец ВСУ из Лимана записал на телефон видео с сообщением о бедственном положении

Силовые структуры

На сегодняшний день около 90% территории города Лимана освобождено от украинских вооружённых формирований. Накануне в городе прошли ожесточённые бои.

Боец ВСУ из Лимана записал на телефон видео с сообщением о бедственном положении

Издание "Русская весна" опубликовало видеозапись с телефона одного из украинских боевиков, воевавших в Лимане. Ролик, по данным источника, был получен при взаимодействии с органами ФСБ.

На видеокадрах солдат ВСУ сообщает, что они были кинуты "на убой" с автоматами в руках воевать против танков, артиллерии и "Градов". По его словам, просьбы увезти их из Лимана командование проигнорировало. Солдаты вынуждены прятаться в здании с выбитыми окнами и дверьми, где повсюду летают осколки от снарядов, выйти наружу возможности нет. Также он рассказал об отсутствии связи, множестве убитых и раненых. Военный отмечает, что критическое положение длится уже четыре дня.

"Кинули нас на убой… Просили вывезти, но никто нас не вывозит", — говорит он.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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