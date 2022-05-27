В населённых пунктах под Харьковом остаются лежать сотни трупов бойцов ВСУ. Забирать их украинская сторона не собирается. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.
Репортёр утверждает, что в одном из сёл Харьковской области разбросаны порядка 100 тел под различными застройками и около 50 погибших обнаружено в лесу. По его словам, закапывать их приходится российским военным.
"Командование вооружённых сил Украины тела не забирает. Уже устали мы хоронить тела, потому что проходит время, тела начинают разлагаться", — заметил военкор.
Он добавил, что командование ВСУ никак не реагирует на просьбы забрать тела убитых. Возможно, это делается специально, чтобы признать военных пропавшими без вести и не платить компенсации родственникам.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.