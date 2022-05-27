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Автор Елена Федорова

Доброволец, собравшийся на Украину, заявил, что ему не нужны деньги

Силовые структуры

В Башкирии продолжают набирать добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Один из них рассказал, как решился вступить в батальон, об этом пишет mkset.ru.

Доброволец, собравшийся на Украину, заявил, что ему не нужны деньги

"Меня никто насильно не заставлял, сам я проживаю в Челябинской области. Как только я увидел, что идёт набор добровольцев, то сразу решил, что поеду", — рассказал Руслан.

Мужчина также добавил, что деньги ему не нужны, он поедет из чувства патриотизма.

Кроме того, сын Руслана уже участвует в спецоперации. По словам отца, последнее время с ним не удаётся связаться.

Ранее стало известно, что в Уфе активно ведётся набор добровольцев в батальон для отправки на Украину. Насчитывается уже 800 желающих вступить в него, об этом заявил председатель региональной общественной организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ" Алик Камалетдинов.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина башкирия челябинская область
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