В Башкирии продолжают набирать добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Один из них рассказал, как решился вступить в батальон, об этом пишет mkset.ru.
"Меня никто насильно не заставлял, сам я проживаю в Челябинской области. Как только я увидел, что идёт набор добровольцев, то сразу решил, что поеду", — рассказал Руслан.
Мужчина также добавил, что деньги ему не нужны, он поедет из чувства патриотизма.
Кроме того, сын Руслана уже участвует в спецоперации. По словам отца, последнее время с ним не удаётся связаться.
Ранее стало известно, что в Уфе активно ведётся набор добровольцев в батальон для отправки на Украину. Насчитывается уже 800 желающих вступить в него, об этом заявил председатель региональной общественной организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ" Алик Камалетдинов.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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