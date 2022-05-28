РИА Новости: в ЛНР идут бои за стратегически важный посёлок Камышеваха

Военнослужащие из ЛНР и РФ ведут бои за стратегически важный населённый пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской Народной Республике.

Камышеваха является важным укрепрайоном Вооружённых сил Украины (ВСУ), передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

19 мая сообщалось, что российские военные в ходе боевых действий в районе населённого пункта Камышеваха захватили противотанковое вооружение ВСУ. По словам военного корреспондента Евгения Лисицына, самым примечательным образцом стал одноразовый ручной гранатомёт RGW-90 "Матадор", разработанный специалистами из Сингапура и Израиля для замены немецкого Armbrust. Это оборудование позволяет поражать цели на расстоянии от 14 до 500 метров.

Ранее стало известно, что новейшие российские БМПТ "Терминатор" идут на Камышеваху. Техника предназначена для ведения городских боёв, поэтому будет востребована при освобождении различных населённых пунктов ЛНР.