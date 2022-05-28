Среди ВСУ распространяется инструкция, как правильно сдаваться в плен ВС РФ

На Украине появился полный перечень правил для солдат ВСУ, которые решили добровольно сложить оружие и сдаться в плен.

Во-первых, украинцам советуют выходить из районов боевых действий целыми воинскими соединениями. Чем больше солдат сдадутся одновременно, тем лучше для самих военных ВСУ, поскольку обвинить в дезертирстве гораздо проще одного человека, чем целую войсковую часть.

Во-вторых, перед массовой сдачей в плен, согласно инструкции, необходимо "изолировать" националистов и осведомителей СБУ. Также рекомендуется записать видеообращение к киевскому руководству с объяснением и опубликовать его, чтобы избежать обвинений. Обращаться к командованию ВСУ должен самый старший по званию в формировании.

После этого необходимо выбрать такой маршрут, который поможет избежать столкновения с нацбатами, поскольку боевики не позволят оставить позиции и сдаться в плен.