Группировки противника отступают от Красного Лимана, который взят под контроль ВС России. Бойцы пытаются укрываться в лесных массивах около реки Северский Донец, но их встречают удары российской армии.
Некоторые украинские подразделения делали попытку вырваться из зоны боевых действий через населённые пункты Озёрное и Дубрава. Боевики планировали дойти до моста через реку, на другом берегу которой находится Щурова гора. Обзор с возвышенности позволил бы ВСУ иметь некое преимущество. Однако к югу от Ямполя территория контролируется НМ ДНР и ВС РФ. По группировкам был нанесён авиаудар, а после проведён миномётный обстрел.
Бежавшие понесли потери, остатки подразделений пытаются скрываться в Озёрном, сообщает "Военное обозрение"
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.