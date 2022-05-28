Оставившие Красный Лиман боевики ВСУ пытались бежать через мост к югу от Ямполя

Группировки противника отступают от Красного Лимана, который взят под контроль ВС России. Бойцы пытаются укрываться в лесных массивах около реки Северский Донец, но их встречают удары российской армии.

Некоторые украинские подразделения делали попытку вырваться из зоны боевых действий через населённые пункты Озёрное и Дубрава. Боевики планировали дойти до моста через реку, на другом берегу которой находится Щурова гора. Обзор с возвышенности позволил бы ВСУ иметь некое преимущество. Однако к югу от Ямполя территория контролируется НМ ДНР и ВС РФ. По группировкам был нанесён авиаудар, а после проведён миномётный обстрел.

Бежавшие понесли потери, остатки подразделений пытаются скрываться в Озёрном, сообщает "Военное обозрение"