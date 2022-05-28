После ожесточённых боёв у посёлка Каменка можно отметить, что не все украинские боевики успели убежать от возмездия.
В Сети появились материалы, где видны последствия недавнего взятия Каменки. У трассы остались сгоревшие и разбитые танки ВСУ, а в самом посёлке можно видеть снаряды, которые боевики, убегая, бросили.
Дома в населённом пункте частично или полностью разрушены — после боев с ВСУ от села почти ничего не осталось. Нацисты по своей привычке засели у домов и оттуда вели огонь из танков и миномётов.
"Когда получили ответку, побежали, но успели убежать немногие", — отмечает батальон "Царьград".
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.