Глава Луганской ОВА: Кадыров со своими "тиктокерами" врёт про Северодонецк

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров солгал про взятие Северодонецка. По его словам, город находится под контролем украинской армии.

Как пояснил "Губернатор Луганской области в изгнании", Кадыров лишь "позорится" вместе со своими "тиктокерами", имея в виду чеченских бойцов.

"Кадыров лжёт, его тиктиктокеры — это сплошное позорище", — прокомментировал глава области заявление главы Чечни о взятии Северодонецка .

Кроме того, Гайдай подчеркнул, что на позиции ВСУ в город прибыло подкрепление.

Впрочем, ранее Pravda.Ru уже цитировала заявление главы Луганской ОВА, в котором, он сам допустил, что войска ВСУ, вероятно, придётся отводить из Северодонецка, чтобы не допустить "котла".