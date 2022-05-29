Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров солгал про взятие Северодонецка. По его словам, город находится под контролем украинской армии.
Как пояснил "Губернатор Луганской области в изгнании", Кадыров лишь "позорится" вместе со своими "тиктокерами", имея в виду чеченских бойцов.
"Кадыров лжёт, его тиктиктокеры — это сплошное позорище", — прокомментировал глава области заявление главы Чечни о взятии Северодонецка .
Кроме того, Гайдай подчеркнул, что на позиции ВСУ в город прибыло подкрепление.
Впрочем, ранее Pravda.Ru уже цитировала заявление главы Луганской ОВА, в котором, он сам допустил, что войска ВСУ, вероятно, придётся отводить из Северодонецка, чтобы не допустить "котла".
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