В Лисичанске и Северодонецке работали снайперы из США и Британии

В Лисичанске и Северодонецке работали снайперы из Великобритании и США.

В сети появились фотографии иностранных наёмников, которые воевали на стороне украинских нацистов.

Накануне, 28 мая, их командир Олег Сенцов сообщил, что он контужен, а его подчиненные практически все погибли. Такая вот незавидная судьба у "иностранных добровольцев".

А ранее немецкие СМИ писали о Северодонецке и Лисичанске: "Здесь может быть новый Мариуполь".

Город Лисичанск почти полностью опустел, сообщают журналисты немецкой прессы, от прежних 100 тыс. жителей остались единицы.

Для украинских военнослужащих ситуация становится все более опасной: их путь снабжения находится под постоянным огнем. Это показывает, что ВС РФ имеет в своем распоряжении намного больше артиллерии и может чаще вести огонь по украинским позициям, чем ВСУ.