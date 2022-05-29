В Лисичанске и Северодонецке работали снайперы из Великобритании и США.
В сети появились фотографии иностранных наёмников, которые воевали на стороне украинских нацистов.
Накануне, 28 мая, их командир Олег Сенцов сообщил, что он контужен, а его подчиненные практически все погибли. Такая вот незавидная судьба у "иностранных добровольцев".
А ранее немецкие СМИ писали о Северодонецке и Лисичанске: "Здесь может быть новый Мариуполь".
Город Лисичанск почти полностью опустел, сообщают журналисты немецкой прессы, от прежних 100 тыс. жителей остались единицы.
Для украинских военнослужащих ситуация становится все более опасной: их путь снабжения находится под постоянным огнем. Это показывает, что ВС РФ имеет в своем распоряжении намного больше артиллерии и может чаще вести огонь по украинским позициям, чем ВСУ.
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Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.