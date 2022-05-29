Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что американские противокорабельные ракеты Harpoon, которые были ранее поставлены на Украину, смогут "отправить на дно" Черноморский флот России.
Экс-командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов прокомментировал высказывание украинского чиновника и отметил, что киевское руководство всячески пытается продемонстрировать "военное превосходство" над российской армией. Однако это не соответствует действительности, поэтому приходится заметно приукрашивать ситуацию, в которой оказались ВСУ.
"Ложь уже стала нормой для чиновников и командования на Украине", — указал Владимир Комоедов в беседе с "МК".
Адмирал отметил, что не стоит недооценивать американские ракеты, которые поступили на вооружение ВСУ. Однако у России есть мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые способны противостоять противокорабельным ракетам противника.
"Нам нужно нарастить радиолокационное поле, в том числе при работе с побережья. Имеет смысл применять на постоянной основе воздушную и космическую разведку. Главной целью должно стать своевременное обнаружение целей противника", — указал военный специалист.
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