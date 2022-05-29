Комоедов: американские ракеты Harpoon не несут угрозы для Черноморского флота

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что американские противокорабельные ракеты Harpoon, которые были ранее поставлены на Украину, смогут "отправить на дно" Черноморский флот России.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов прокомментировал высказывание украинского чиновника и отметил, что киевское руководство всячески пытается продемонстрировать "военное превосходство" над российской армией. Однако это не соответствует действительности, поэтому приходится заметно приукрашивать ситуацию, в которой оказались ВСУ.

"Ложь уже стала нормой для чиновников и командования на Украине", — указал Владимир Комоедов в беседе с "МК".

Адмирал отметил, что не стоит недооценивать американские ракеты, которые поступили на вооружение ВСУ. Однако у России есть мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые способны противостоять противокорабельным ракетам противника.