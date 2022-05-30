ТАСС: трофейные украинские бронекатера будут охранять Бердянск и Мариуполь

Бронированные украинские катера могут после починки отправить патрулировать и охранять акватории Бердянска и Мариуполя, сообщили в силовых структурах региона.

Сколько точно трофейных бронекатеров находится у российских военных, неизвестно.

"Есть несколько бронекатеров, ставших трофеями российских моряков. Теперь решается их судьба. Один из вариантов — после восстановления технической готовности они будут использованы для охраны и обороны акваторий портов Бердянск и Мариуполь", — сообщил источник ТАСС.

По неподтверждённой информации агентства , технику могут передать Черноморскому флоту либо Погранслужбе ФСБ России.