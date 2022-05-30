Бронированные украинские катера могут после починки отправить патрулировать и охранять акватории Бердянска и Мариуполя, сообщили в силовых структурах региона.
Сколько точно трофейных бронекатеров находится у российских военных, неизвестно.
"Есть несколько бронекатеров, ставших трофеями российских моряков. Теперь решается их судьба. Один из вариантов — после восстановления технической готовности они будут использованы для охраны и обороны акваторий портов Бердянск и Мариуполь", — сообщил источник ТАСС.
По неподтверждённой информации агентства , технику могут передать Черноморскому флоту либо Погранслужбе ФСБ России.
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