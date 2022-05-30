Российские военные взяли под контроль около 90 процентов территории Камышевахи в Луганской Народной Республике. Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, подразделения российских силовых структур под руководством командира Замида Чалаева совместно с бойцами ЛНР успешно выполняют поставленные задачи по зачистке Камышевахи от украинских националистов.
"Действуя единым освободительным фронтом, уже удалось взять под контроль 80-90 процентов территории Камышевахи", — отметил Кадыров.
Он также добавил, что российские военные способны справиться с любыми задачами в ходе спецоперации.
При освобождении Камышевахи используются новейшие российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Техника предназначена для ведения городских боёв.
Ранее сообщалось, что бойцы территориальной обороны Украины сдались в российский плен под Камышевахой. По их словам, они решили добровольно сложить оружие из-за отсутствия поддержки со стороны Киева.
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