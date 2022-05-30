Кадыров: армия РФ взяла под контроль около 90 процентов территории Камышевахи

Российские военные взяли под контроль около 90 процентов территории Камышевахи в Луганской Народной Республике. Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, подразделения российских силовых структур под руководством командира Замида Чалаева совместно с бойцами ЛНР успешно выполняют поставленные задачи по зачистке Камышевахи от украинских националистов.

"Действуя единым освободительным фронтом, уже удалось взять под контроль 80-90 процентов территории Камышевахи", — отметил Кадыров.

Он также добавил, что российские военные способны справиться с любыми задачами в ходе спецоперации.

При освобождении Камышевахи используются новейшие российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Техника предназначена для ведения городских боёв.

Ранее сообщалось, что бойцы территориальной обороны Украины сдались в российский плен под Камышевахой. По их словам, они решили добровольно сложить оружие из-за отсутствия поддержки со стороны Киева.