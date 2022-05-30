Один из главных пропагандистов киевского режима Алексей Арестович заявил, что в наступлении российской армии под Изюмом существуют "признаки надлома". Военный аналитик Евгений Линин прокомментировал высказывание советника главы офиса президента и отметил, что "надлом" отчётливо прослеживается в рядах украинской армии, а не в союзных войсках.
По мнению Линина, западные и украинские обозреватели были уверены, что в ходе второго этапа спецоперации последует развёрнутое наступление российской армии на Изюмском направлении. Однако их расчёты оказались ошибочными.
"Можно утверждать, что истинная цель данного этапа заключается вовсе не в массированной атаке большими силами на украинские укрепрайоны. Целью является изматывание сил противостоящей стороны, подавление воли противника к сопротивлению", — поделился мнением Линин в беседе с "МК".
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