Линин: Запад неправильно понял цели России в СВО на Украине

Один из главных пропагандистов киевского режима Алексей Арестович заявил, что в наступлении российской армии под Изюмом существуют "признаки надлома". Военный аналитик Евгений Линин прокомментировал высказывание советника главы офиса президента и отметил, что "надлом" отчётливо прослеживается в рядах украинской армии, а не в союзных войсках.

По мнению Линина, западные и украинские обозреватели были уверены, что в ходе второго этапа спецоперации последует развёрнутое наступление российской армии на Изюмском направлении. Однако их расчёты оказались ошибочными.