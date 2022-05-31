Российские следователи во время обследования штаба роты украинских боевиков на территории мариупольского завода "Азовсталь" нашли неизвестные химические препараты.
По информации РИА Новости, сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили шприц с белым непрозрачным веществом неизвестного происхождения.
Он лежал на столе рядом с лекарственными препаратами в помещении бомбоубежища, где, скорее всего, располагался штаб одной из рот украинских националистов.
Представитель Народной милиции ДНР, который сопровождал российских следователей на "Азовстали", предположил, что внутри шприца находится наркотическое или взрывчатое вещество.
Ранее сообщалось, что при осмотре комбината "Азовсталь" специалисты СК РФ обнаружили иностранное оружие, боекомплекты, ноутбуки, разбитые смартфоны, запасы продуктов питания и места, оборудованные для уничтожения формы. Следователи также проверили более пяти комнат, в которых находились офицеры и личный состав ВСУ.
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