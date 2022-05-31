Военкор Котенок: на Украину переброшены офицеры спецслужб США

Пентагон отправил на Украину несколько офицеров 4-й бригады поддержки Сил Безопасности Министерства обороны США, сообщил российский военкор Юрий Котенок.

По словам корреспондента, в задачи американского спецподразделения входит обучение, тренировка, консультирование, и прочая помощь "партнерам Соединённых Штатов" по всему миру.

Местом назначения офицеров стали Одесса, Николаев, Запорожье и Днепр. В этих городах они будут руководить обороной, населённые пункты планируется защищать по примеру Мариуполя. Это означает, что мирное население опять будет использовано в виде "живого щита", а техника и тяжёлое вооружение станут размещать под прикрытием школ, детсадов, госпиталей.

Дополнительно сотрудники Пентагона займутся организацией каналов поставки западного вооружения и обучением личного состава.