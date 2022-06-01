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Автор Юлия Миленина

Российские военные захватили крупную партию оружия НАТО под Красным Лиманом

Силовые структуры

Российские военные в районе Красного Лимана захватили крупную партию гранатомётов и мин, поставленных на Украину Североатлантическим альянсом.

Российские военные захватили крупную партию оружия НАТО под Красным Лиманом

Возле населённого пункта Яровая бойцы из РФ получили очередную партию трофейного оружия. Арсенал Вооружённых сил России пополнили гранатомёты и мины западного производства, пишет "Русская весна" со ссылкой на свой источник.

"Всего было "передано" 39 гранатомётов иностранного производства и 96 мин", — сказано в материале издания.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили очередной опорный пункт ВСУ под Лиманом. Прямое попадание одной мины привело к подрыву боеприпасов и ликвидации объекта. Военный корреспондент Андрей Пoддубный заявлял, что российские бойцы активно подавляют очаги сопротивления украинской армии на территориях Лимана. По его словам, представители ВСУ иногда укрываются в лесных массивах, однако их передвижение оперативно фиксируется.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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