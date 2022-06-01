Российские военные захватили крупную партию оружия НАТО под Красным Лиманом

Российские военные в районе Красного Лимана захватили крупную партию гранатомётов и мин, поставленных на Украину Североатлантическим альянсом.

Возле населённого пункта Яровая бойцы из РФ получили очередную партию трофейного оружия. Арсенал Вооружённых сил России пополнили гранатомёты и мины западного производства, пишет "Русская весна" со ссылкой на свой источник.

"Всего было "передано" 39 гранатомётов иностранного производства и 96 мин", — сказано в материале издания.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили очередной опорный пункт ВСУ под Лиманом. Прямое попадание одной мины привело к подрыву боеприпасов и ликвидации объекта. Военный корреспондент Андрей Пoддубный заявлял, что российские бойцы активно подавляют очаги сопротивления украинской армии на территориях Лимана. По его словам, представители ВСУ иногда укрываются в лесных массивах, однако их передвижение оперативно фиксируется.