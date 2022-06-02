Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с мая почти в два раза уменьшилось число иностранных наёмников на Украине. По данным военного ведомства на четверг, второе июня, на территории страны находятся около 3,5 тысяч боевиков.
"Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях", — сказал генерал-майор во время брифинга.
Вместе с этим в МО РФ отметили, что количество боевиков сократилось и в Донбассе.
Ранее Конашенков заявил, что российские военные уничтожили большую часть наёмников. Также представитель ведомства обратил внимание на низкий уровень подготовки боевиков на Украине.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.