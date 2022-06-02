В подконтрольной России части Запорожской области собираются национализировать украинское имущество.
Соответствующий указ подписан главой обладминистрации Запорожья Евгением Балицким, сообщает его заместитель Андрей Трофимов.
В собственность вновь созданного региона перейдут природные ресурсы, земельные участки, объекты стратегических отраслей экономики, включая Запорожскую атомную электростанцию, а также имущество, находившееся в украинской собственности по состоянию на 24 февраля 2022 г., пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.