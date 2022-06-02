В Запорожской области начали национализировать украинское имущество

В подконтрольной России части Запорожской области собираются национализировать украинское имущество.

Соответствующий указ подписан главой обладминистрации Запорожья Евгением Балицким, сообщает его заместитель Андрей Трофимов.

В собственность вновь созданного региона перейдут природные ресурсы, земельные участки, объекты стратегических отраслей экономики, включая Запорожскую атомную электростанцию, а также имущество, находившееся в украинской собственности по состоянию на 24 февраля 2022 г., пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.