Иностранные инструкторы редко присутствуют на передовой. Как правило, они работают только в тылу, сообщил командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
По его словам, в контракте у инструкторов прописано, на каком расстоянии от линии фронта они должны находиться. При этом он добавил, что в редких случаях иностранцы всё-таки участвуют в боевых действиях и оказываются в окружении.
Авидзба подчеркнул: в тылу наёмники пытаются подбить технику, чтобы впоследствии продемонстрировать её на видео.
"Это не скрывается, демонстрируется", — сказал командир батальона в интервью РИА Новости.
Ранее Авидзба заявил, что Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских националистов второй "Азовсталью". Как пояснил военный, бойцы ДНР возьмут Авдеевку, когда ВСУ окажутся в общем котле в Донбассе. Он добавил, что этот населённый пункт хорошо укреплён, поэтому нет смысла штурмовать его "в лоб".
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