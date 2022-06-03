Авидзба: иностранные инструкторы редко присутствуют на передовой

Иностранные инструкторы редко присутствуют на передовой. Как правило, они работают только в тылу, сообщил командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

По его словам, в контракте у инструкторов прописано, на каком расстоянии от линии фронта они должны находиться. При этом он добавил, что в редких случаях иностранцы всё-таки участвуют в боевых действиях и оказываются в окружении.

Авидзба подчеркнул: в тылу наёмники пытаются подбить технику, чтобы впоследствии продемонстрировать её на видео.

"Это не скрывается, демонстрируется", — сказал командир батальона в интервью РИА Новости.

Ранее Авидзба заявил, что Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских националистов второй "Азовсталью". Как пояснил военный, бойцы ДНР возьмут Авдеевку, когда ВСУ окажутся в общем котле в Донбассе. Он добавил, что этот населённый пункт хорошо укреплён, поэтому нет смысла штурмовать его "в лоб".