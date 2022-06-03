Киев при финансовой поддержке Британии снял в Николаевской области фейк о бое ВСУ с российскими военными. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, съёмки "духоподъёмных" сюжетов были организованы для зрителей на Западе и Украине.
"28 мая в районе населённого пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы "высокой эффективности" применения украинскими националистами западного вооружения", — сказал Конашенков на брифинге.
Он отметил, что на съёмочной площадке была создана реконструкция никогда не существовавшего боя ВСУ с превосходящими по численности "российскими военными". Официальный представитель Минобороны подчеркнул: роли "противников" украинских боевиков исполнили бойцы территориальной обороны, надевшие красные повязки.
При этом Конашенков обратил внимание на то, что "условный противник" ВСУ в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах.
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