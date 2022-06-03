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Автор Елена Федорова

Страны НАТО сбывают Украине некачественное вооружение: утилизируют старьё

Силовые структуры

Страны НАТО заявляют о своих намерениях поддержать Украину в нынешней политической ситуации, однако на деле оказывается, что они отправляют на украинскую территорию некачественное вооружение, утилизируя свои устаревшие образцы.

Страны НАТО сбывают Украине некачественное вооружение: утилизируют старьё

Об этом пишет argumenti.ru, отмечая, что качественное вооружение просто не доходит до Украины из-за того, что Польша забирает его себе.

Есть мнение, что некоторые страны или соответствующие ведомства некоторых государств таким образом утилизируют своё старье, параллельно осваивая немалые финансы, которые уплывают непонятно куда.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что США поставляют Украине бракованную военную технику. По его словам, отступающие украинские войска бросили много американской военной техники. Бойцы Луганской Народной Республики проверили иностранное вооружение и выяснили, что оно просроченное и бракованное.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато украина
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