Полковник в отставке, экс-офицер управления Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что думать о контрнаступлении на российские войска "рано". Как подчеркнул военный, Киеву нужно дождаться поставки западного оружия.
По словам Жданова, приоритетной задачей для украинской армии является отстоять хотя бы "кусочек" ЛНР и ДНР.
"Если даже не удастся сохранить хотя бы часть Луганской области, то Донецкую область мы должны отстоять", — заявил он в эфире "Украины 24".
Как пояснил экс-офицер, только после этого ВСУ можно готовиться к контрнаступлению. Однако и здесь всё не так просто, для того чтобы атаковать российские войска, украинским солдатам необходимо:
"Эта готовность будет не раньше второй половины лета", — резюмировал Жданов.
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