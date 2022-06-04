Экс-офицер ВСУ: Украина будет готова к контрнаступлению не раньше середины лета

Полковник в отставке, экс-офицер управления Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что думать о контрнаступлении на российские войска "рано". Как подчеркнул военный, Киеву нужно дождаться поставки западного оружия.

По словам Жданова, приоритетной задачей для украинской армии является отстоять хотя бы "кусочек" ЛНР и ДНР.

"Если даже не удастся сохранить хотя бы часть Луганской области, то Донецкую область мы должны отстоять", — заявил он в эфире "Украины 24".

Как пояснил экс-офицер, только после этого ВСУ можно готовиться к контрнаступлению. Однако и здесь всё не так просто, для того чтобы атаковать российские войска, украинским солдатам необходимо:

дождаться военную помощь от Запада,

научиться использовать иностранную технику в бою,

подготовить "мощные" группировки для контрнаступления.