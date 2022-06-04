Welt: полковник Рейснер спрогнозировал поражение Украины в Донбассе

Представитель Минобороны Австрии Маркус Рейснер заявил, что российские войска уже одерживают победу в Донбассе. По его мнению, киевский режим не сможет изменить ход военных действий.

Полковник отметил, что российская армия осуществляет успешное наступление: стратегически важный город Северодонецк практически полностью перешёл под контроль ВС РФ. Рейснер убеждён, что в ближайшее время союзные силы России и Народной милиции замкнут в котёл остатки группировки противника.