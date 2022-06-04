Представитель Минобороны Австрии Маркус Рейснер заявил, что российские войска уже одерживают победу в Донбассе. По его мнению, киевский режим не сможет изменить ход военных действий.
Полковник отметил, что российская армия осуществляет успешное наступление: стратегически важный город Северодонецк практически полностью перешёл под контроль ВС РФ. Рейснер убеждён, что в ближайшее время союзные силы России и Народной милиции замкнут в котёл остатки группировки противника.
"Новые реактивные системы залпового огня из Германии и Америки, если они вообще будут доставлены, уже не смогут повлиять на ситуацию на Северодонецком направлении", — отметил полковник в интервью изданию Welt.
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